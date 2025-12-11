Шпионила за ним: нейросеть подтолкнула мужчину к убийству матери

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Его семья подала иск на компанию-разработчика.

Может ли нейросеть быть опасной для уязвимых людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

WSJ: нейросеть подтолкнула мужчину к самоубийству и убийству матери

Семья 83-летней Сюзанны Эберсон Адамс подала иск против компании OpenAI, утверждая, что искусственный интеллект усилил психическое расстройство ее сына, что его и убило. Внук погибшей впервые публично прокомментировал ситуацию, передает Wall Street Journal.

Месяцы переписок и нарастающая паранойя

По данным семьи, 56-летний мужчина, бывший сотрудник Yahoo, страдавший психическим расстройством, в течение нескольких месяцев активно общался с чат-ботом ChatGPT. В переписках он делился параноидальными идеями — в частности, был уверен, что его мать шпионит за ним и хочет причинить вред.

«ChatGPT соглашался с самыми параноидальными убеждениями моего отца, уничтожая всякую связь с реальными людьми и событиями», — заявил сын мужчины.

Родственники утверждают, что нейросеть не опровергала эти убеждения и «усиливала его страхи», вместо того чтобы снижать риски. Это, по словам семьи, подталкивало мужчину к изоляции и усугубляло состояние.

Убийство и самоубийство

В результате мужчина смертельно ранил свою 83-летнюю мать, а затем покончил с собой. Следствие, по данным иска, пришло к выводу, что на момент трагедии он находился под сильным влиянием своих параноидальных мыслей, которые укреплялись во время общения с ИИ.

Иск к OpenAI

Родственники уверены, что разработчик ChatGPT несет ответственность за отсутствие механизмов, которые могли бы предотвратить опасное влияние на людей с психическими расстройствами.

В иске содержится обвинение в причинении смерти по неосторожности и утверждение, что компания не обеспечила должный уровень безопасности при работе с уязвимыми пользователями.

OpenAI пока публично не комментировала претензии семьи.

