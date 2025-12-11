Далеко и надолго: женщина отправила прах мужа в стратосферу

Daily Star: женщина исполнила мечту мужа и отправила его прах в стратосферу

Жительница Великобритании исполнила просьбу своего покойного мужа и отправила его прах в стратосферу. Об этом сообщает Daily Star.

Инструктор по вождению, 52 лет, недавно потеряла супруга. Ее муж, 52-летний бывший машинист и страстный поклонник космической тематики, скончался в феврале 2025 года. Женщина решила выполнить его давнюю мечту и организовала отправку праха в космос. Стоимость услуги составила 3,9 тысячи фунтов (около 407,2 тысячи рублей).

«Он был большим любителем космоса. Он всегда говорил о Солнечной системе, она его интересовала. Он говорил, что хочет, чтобы мы смотрели на звезды и вспоминали его», — сказала она.

Для осуществления мечты супруга женщина обратилась в компанию Aura Flights, занимающуюся подъемом урн в стратосферу на высоту свыше 35 километров с помощью специальных аэростатов. На такой высоте прах рассеивается практически на границе космоса. Основатели компании Крис Роуз и Алекс Бейкер пояснили, что частицы пепла постепенно возвращаются на Землю, выпадая вместе с дождем или снегом, замыкая символический круг путешествия.

