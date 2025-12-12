«Хоть нищий»: дочь Успенской рассказала, каким должен быть ее мужчина

Лилия Килячкова
Певица искренне верит, что ее будущий избранник найдет ее сам.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Татьяна Плаксина: мужчина должен меня вдохновлять

Художник и певица Татьяна Плаксина заявила, что хотела бы находиться рядом с мужчиной, который будет вдохновлять ее. Об этом дочь певицы Любови Успенской рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своей первой выставке картин.

«Я никогда не искала (мужчин — Прим. ред.), знаете. Я верю, что все, что мое, оно ко мне придет. Я наполненный, самодостаточный человек. Может, это редкость в нашем мире, но я воистину как бы не ищу никого, если он придет — я рада… Да, он может быть хоть нищий, но если он меня вдохновляет, я его возьму», — поделилась Плаксина, отвечая на вопрос, ищет ли она себе спутника жизни.

В четверг, 11 декабря, в Москве прошла первая персональная выставка Татьяны Плаксиной. Всего на ней было представлено порядка 50 работ. Также Плаксина исполнила на мероприятии музыку собственного сочинения, которая раньше нигде не звучала, и прочитала свои стихи.

