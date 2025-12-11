«Раненый ребенок»: дочь Успенской рассказала о своем детстве

Лилия Килячкова
Одна из инсталляций ее персональной выставки — колыбель — как раз символизирует трудное прошлое художницы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Татьяна Плаксина рассказала, что долго чувствовала себя раненым ребенком

Художник и певица Татьяна Плаксина долгое время чувствовала себя раненым и потерянным ребенком. Об этом дочь певицы Любови Успенской рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своей первой выставке картин.

«Вы знаете, я очень долго не могла вырасти. Я как будто вот телесно стала женщиной, но духовно и внутренне чувствовала себя каким-то раненым, потерянным ребенком», — разоткровенничалась Плаксина.

Татьяна рассказала, что одна из инсталляций ее выставки — колыбель — символизирует ее прошлое, из которого она выросла.

«И при чем выросла недавно. И поэтому мы решили поставить колыбель, дабы олицетворить вот этот путь из детства во взрослую, осознанную жизнь», — говорит певица.

В четверг, 11 декабря, в Москве прошла первая персональная выставка Татьяны Плаксиной. Всего на ней было представлено порядка 50 работ. Также Плаксина исполнила на мероприятии музыку собственного сочинения, которая раньше нигде не звучала, и прочитала свои стихи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Успенской рассказала о пути к независимости в творчестве.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

