Конфликт вокруг ИИ-музыки: кавер нейросети на песню Снегурочки из «Ну, погоди!» удалили со всех платформ

В России, похоже, началась первая настоящая битва реального композитора и нейросети за авторские права на музыкальное произведение.

Песенкой раздора стала детская «Расскажи, Снегурочка, где была». Кавер на эту композицию создала блогер из Бурятии, которая к музыке особого отношения не имеет и даже обещала платить отчисления, но на всех стриминговых платформах ее трек заблокировали. И вот тут вопрос: если речь в деньгах, то почему не договориться? А если исключительно в творчестве, то неужели не мы с вами как потребители должны решать, что хорошо и что плохо? В этом попытался разобраться корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Вы наверняка слышали эту песню, и мотив этот тоже наверняка знаком. Это кавер на песню Снегурочки из «Ну, погоди!». Он цепляет, заражает и уже стал вирусным во всех социальных сетях и на музыкальных площадках. Его хочется слушать снова и снова.

Его автор — искусственный интеллект. Лидер предновогодних чартов оказался творением нейросети, и сегодня он в центре грандиозного скандала. Песню одновременно и внезапно удалили со всех платформ. К создателям кавера претензии предъявил автор слов и композитор Юрий Энтин.

Советский поэт-песенник заявил, что разрешения использовать свои стихи в нейронных целях никому не давал.

«У меня есть продюсер, которому я дал право без меня, без моего участия, так как, как правило, он меня предупреждает, но вот по поводу этой истории он меня не предупредил. Он уже вступил в борьбу», — сообщил Энтин.

В борьбу помощники Энтина вступили с интеллектом вполне реальным — переделкой песни занималась нейрофотограф и блогер Саша Комович.

Стихи Энтина слегка дописала, загрузила в нейросеть, и получилась новая «Снегурочка», и она так «зашла» пользователям, что теперь это целый тренд.

В комментариях Комович писала, что связывалась с «Союзмультфильмом», пыталась попросить права на использование песни у самого Энтина. Но на запросы и звонки от «Известий» она не отвечает.

Нужно ли здесь вообще выплачивать хоть какие-то отчисления? Этот случай первый в России, когда трек нейросети удаляют по требованию правообладателя. Но ключевой вопрос: а кого же тогда считать автором «электронной Снегурочки»?

«У песни много составляющих. Есть автор музыки, есть автор слов, есть создатель фонограммы, и есть исполнитель. Но так как здесь были взяты только стихи, соответственно, в данном случае необходимо было получить согласие автора слов», — объяснила адвокат Татьяна Ткаченко.

Интересно, что отличить музыкальный продукт нейросети от авторских песен сегодня не может практически никто. Когда американская стриминговая платформа решила провести эксперимент и тысячам людей предложила определить, какой из треков написан искусственным интеллектом, а что сделал человек, с заданием справились лишь три процента.

В России показать, чем отличается живой вокал, взялись профессиональные исполнители и перепели ту самую «электронную Снегурочку».