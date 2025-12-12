Владимир Путин прилетел в Туркмению с двухдневным визитом

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Последний раз российский лидер посещал Ашхабад в октябре 2024 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин в ночь на 12 декабря прилетел в Ашхабад, столицу Туркмении, для участия в международном форуме, а также проведения нескольких двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

По прилете российского лидера встретила рота почетного караула. Ковровая дорожка к трапу была украшена национальным туркменским орнаментом.

Президент поучаствует в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Кроме того, в Ашхабаде Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где также будут присутствовать главы Армении, Ирака, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, а также премьер-министры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Пакистана.

Последний раз Владимир Путин посещал Туркмению в октябре 2024 года. Он приезжал в Ашхабад с рабочим визитом и принял участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в честь 300-летия великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, а также провел ряд переговоров с лидерами зарубежных стран.

