FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Прицельными ударами были уничтожены артиллерийские орудия, транспорт и живая сила ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет FPV-дронов уничтожил артиллерийские орудия и транспорт ВСУ

Расчет беспилотных летательных аппаратов войск ВДВ уничтожил две артиллерийские установки и микроавтобус с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Для удара применялись FPV-дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю.

В подразделении отмечают, что такие аппараты устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, поскольку кабель не подвержен электромагнитным помехам. Это обеспечивает надежную передачу сигнала и высокое качество изображения, позволяющее операторам точнее обнаруживать замаскированные цели.

Расчет подготовил аппараты к вылету и тремя прицельными ударами вывел из строя артиллерийские орудия и транспорт, двигавшийся к линии боевого соприкосновения. FPV-дроны могут использоваться как в ударном, так и в разведывательном режиме, маневрируя над позициями противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация


