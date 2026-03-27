«Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Анастасия Федорова

Слаженные действия артиллеристов и подразделений аэроразведки обеспечивают успешное выполнение боевых задач.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель была выявлена в ходе воздушной разведки — операторы беспилотников обнаружили скопление живой силы и техники противника в лесополосе. Координаты передали артиллеристам, после чего расчет оперативно занял огневую позицию и нанес удар.

В результате залпа уничтожены опорный пункт, инженерные сооружения и личный состав противника. Подразделения ВСУ понесли потери и оставили занимаемый участок.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

