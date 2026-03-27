Опубликовано видео, как пушка «Пион» уничтожила замаскированное орудие ВСУ

Артиллеристы 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил украины (ВСУ) на днепропетровском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель была выявлена в ходе аэроразведки операторами беспилотных систем. После получения координат артиллерийский расчет 130-мм пушки М-46 оперативно развернул орудие и приступил к выполнению огневой задачи.

Огонь велся с закрытой позиции на дальности более 19 километров. В результате серии залпов осколочно-фугасными снарядами все выявленные цели были уничтожены.

После выполнения задачи расчет замаскировал орудие и укрылся в блиндаже, избежав возможного удара ответными средствами поражения, включая FPV-дроны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

