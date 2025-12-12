В Индии тигр разорвал 45-летнего фермера и съел его ногу

В индийском округе Чандрапур тигр стал причиной гибели 45-летнего фермера. Как сообщает Times of India, мужчина ушел на еженедельный рынок в деревне Кавадши, но не вернулся домой. Позже его нашли мертвым у дороги с множественными рваными ранами.

По данным лесного департамента, хищник напал на фермера и частично съел его: были обглоданы нога и верхняя часть тела. Следы вблизи места происшествия также указывают на то, что животное некоторое время находилось рядом с жертвой после нападения.

Власти уже выплатили семье погибшего единовременную компенсацию в размере 30 тысяч рупий — это около 26 тысяч рублей по текущему курсу. Патрулирование в районе усилено, так как нападки крупных хищников участились.

Нападения диких зверей

В материалах индийских и региональных изданий за июнь 2025 года говорится, что в округе Чандрапур с начала года зарегистрировано порядка 22-24 погибших людей, причем значительная часть — от нападений тигров. За период 2021–май 2025 сообщается о 173 погибших в результате контактов с дикими животными, из них около 150 случаев связаны с тиграми.

