Врачи достали зарядный провод из мочевого пузыря школьника

Во Вьетнаме врачи провели операцию по удалению зарядного провода из организма 16-летнего школьника. Как сообщает Saigon Giai Phong, родители доставили подростка в больницу после того, как он начал жаловаться на сильную боль и дискомфорт.

При обследовании медики обнаружили в мочевом пузыре инородный предмет — фрагменты кабеля от зарядного устройства. Удаление заняло около 30 минут. Сложность заключалась в том, что провод запутался внутри и частично сгнил из-за длительного пребывания в моче.

Подросток признался врачам, что сам вставил провод в уретру, увидев в интернете видео, обещавшее «странные ощущения». Некоторое время ему удавалось скрывать произошедшее, однако усилившаяся боль заставила обратиться за помощью. После операции состояние школьника оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Румынии столкнулись с необычным клиническим случаем: из верхнего века 26-летней девушки медики извлекли паразитического червя, достигшего длины около 11 сантиметров. Как сообщает издание Metro, пациентка пришла в больницу, заметив на левом глазу змееподобное образование, которое перемещалось при нажатии и внешне напоминало вздувшуюся вену.

Специалисты записали на видео, как паразит извивается под тонкой кожей века. После обследования хирургам удалось аккуратно удалить из-под кожи белого аскарида, который, по оценкам врачей, находился в области лба и верхнего века около месяца, постепенно внедряясь все глубже.

