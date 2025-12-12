Экс-премьер Украины заявил о невозможности урегулирования конфликта до Рождества

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Основная причина — позиция Зеленского.

Экс-премьер Украины: мир на Украине до 25 декабря невозможен

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Экс-премьер Украины Азаров: мир на Украине до 25 декабря невозможен

Завершить украинский конфликт до католического Рождества — 25 декабря — невозможно. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он считает, что установить мир в такой короткий срок просто нереально. Основной причиной является позиция главы киевского режима Владимира Зеленского, а также поддержка европейских стран.

«Никаких шансов нет. Прежде всего из-за позиции западных стран и Зеленского», — цитирует политика ТАСС.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа сказал, что урегулирование конфликта на Украине к Рождеству стало бы подарком для всех верующих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский отказался выводить войска из ДНР в рамках мирного плана США. Несмотря на это, переговоры с американской стороной продолжаются. Консультации Киева и Вашингтона проходят ежедневно на протяжении последних недель. Стороны выдвигают свои требования и предложения, пытаясь достичь компромиссов.

