Совет FIDE предложил допустить шахматистов из России на международные турниры

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Российских спортсменов могут допустить на соревнования в нейтральном статусе.

Поедут ли российские шахматисты на международные соревновани

Фото: www.globallookpress.com/Ralf Ibing

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) направил в генассамблею организации предложение допустить шахматистов из России к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIDE.

Советом федерации будут утверждены нейтральные символы, под которыми спортсмены из России будут выступать на турнирах под эгидой организации. Кроме того, FIDE рекомендовало разрешить проведение шахматных состязаний в Белоруссии. Заседание Международной шахматной федерации пройдет 14 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2024 году FIDE не приняла предложения о полноценном допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию на международные соревнования. Это решение было озвучено на генеральной ассамблее организации в Будапеште.

Было отмечено, что организация намерена провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Ранее РФ лишили членства в Международной шахматной федерации на два года после жалобы Украинской шахматной федерации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:41
Манул Тимофей ввел слово «зажировка» в русский язык
12:34
«Бесовщинка»: почему актер Метелкин очень очень хотел сыграть злодея
12:20
Совет FIDE предложил допустить шахматистов из России на международные турниры
12:12
Экс-премьер Украины заявил о невозможности урегулирования конфликта до Рождества
12:00
Пьяная пассажирка избила таксиста в Якутии, угнала его машину и попала в аварию
11:59
НАБУ выявило хищение еще полмиллиона евро на Украине

Сейчас читают

«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
Владимир Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде
Не сдержала слез: Лариса Долина поблагодарила зрителей за поддержку
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026