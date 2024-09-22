Спортсмены из России не примут участие в шахматных турнирах FIDE под флагом страны

Международная федерация шахмат (FIDE) не приняла предложения о полноценном допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию на международный турнир. Данное решение озвучено на генеральной ассамблее организации в Будапеште по результатам голосования.

Уточняется, что FIDE намерена провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) касательно частичного допуска спортсменов к командным соревнованиям.

«За опцию один (консультации с МОК и МПК) проголосовали 66 делегатов, за опцию два (сохранение санкций) — 41, а за опцию три (снятие санкций) — 21. Также 11 делегатов воздержались от голосования и шестеро не участвовали», — отметил вице-президент FIDE Ананд Вишванатан.

К слову, в феврале 2022 года федерация шахмат допустила игроков из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федерацию шахмат России лишили членства в FIDE на несколько лет. Заявлено, что исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности.