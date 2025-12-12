Встречаем 2026-й грамотно: как не опозориться на новогоднем застолье

Оратор Кузнецова: глагол «кушать» допустим в неформальных ситуациях

Новогоднее застолье неизбежно собирает за столом гостей, и в праздничный вечер отмечающие обычно много говорят о еде, в связи с чем по незнанию легко допустить ошибку в произношении или выборе слова. Подробнее о главных заблуждениях в правильности ударений рассказала кандидат наук и автор книг о риторике Татьяна Кузнецова в блоге.

Неочевидная норма

По словам специалиста, многие речевые привычки приходят из детства и прочно закрепляются во взрослой жизни, хотя не всегда соответствуют норме. Иногда неловкость возникает и тогда, когда ошибается кто-то рядом, а поправить его неудобно.

Эксперт пояснила, что бытовое общение чаще всего и становится источником типичных речевых промахов. Особенно часто трудно определить правильное ударение или подобрать подходящий пароним. Норма в подобных ситуациях может показаться неочевидной, но именно она помогает говорить естественнее.

На входе в дом

Так, слово «хозяева» произносится только с ударением на втором слоге — этот вариант закреплен в орфоэпических справочниках.

Вежливое приглашение к столу, вопреки распространенному мнению, корректнее формулировать глаголом «садитесь», поскольку «присесть» обозначает временное или неполное действие.

Прилагательное «кухонный» сохраняет ударение исходного слова «кухня», поэтому верным остается вариант с ударением на первый слог.

Трудности с напитками

Среди глаголов, вызывающих трудности, остается «откупорить». В нем ударение ставится на второй слог, и эта позиция сохраняется во всех формах.

Ошибки встречаются и в слове «чаепитие»: соединительной гласной может быть только «е», поэтому допустим только один вариант с ударением на второй слог.

При выборе между «заварным» и «заварочным» необходимо учитывать, относится ли речь к тому, что заваривают, или к предмету, с помощью которого это делают.

Оба варианта «чайник вскипел» и «чайник закипел» возможны, но специалисты рекомендуют выбирать глагол в зависимости от темпа действия: первый подойдет для быстроты, второй — для постепенности.

Непростые сладости

В речи нередко путают «варенье» и «варение». Специалист пояснила, что в случае десерта правильно употреблять слово с мягким знаком.

Для ряда людей трудным является прилагательное «сливовое». В нем требуется ставить ударение на первый слог.

Существительное «мелисса» имеет ударение на втором слоге, а при словосочетании «пряники на меду» или «на меде» нормативные источники допускают оба варианта ударений, хотя предпочтительным считается первый.

Формы родительного падежа нередко вызывают затруднения. В словах «оладьи» и «вафли» правильны варианты «оладий» и «вафель» соответственно.

При этом многими любимый глагол «кушать» допустим лишь в неформальных ситуациях. Тогда как для нейтральной и официальной речи нужно использовать вариант «есть».

