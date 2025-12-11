Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2025 года

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 14 0

За лидера проголосовали 42% лингвистов из числа жюри.

Какое слово портал «Грамота.ру» выбрал словом 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лингвистический портал «Грамота.ру» выбрал «зумер» словом 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ресурса.

«Зумер» обошел «выгорание», занявшее второе место, и «ред-флаг», получивший третье. Всего за слово-победитель проголосовали 42% участников жюри. «Выгорание» получило 38% голосов, «ред-флаг» — 37%, а занявший четвертое место «промпт» — 36%.

Всего в шорт-лист вошли 12 слов-кандидатов, за них голосовали 469 филологов из 23 организаций Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Замдиректора по научной работе, заведующая отделом лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева объяснила, что, хотя слово «зумер» давно всем известно, теперь оно расширило свое значение. Это символический ярлык для юного поколения, отражающий стремление старших понять черты современной молодежи, отметила эксперт.

О зумерах много говорят и пишут, это слово прочно вошло в публицистику и активно употребляется в СМИ, подчеркнул руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.

Ранее 5-tv.ru писал, что словом 2025 года, по версии Оксфордского словаря, стало существительное «рейджбейт».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Секрет домашнего лифтинга: как с помощью массажа лица избавиться от морщин
9:00
Любимый вкус и небольшие траты: ТОП-10 бюджетных салатов на Новый год
8:55
Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2025 года
8:47
«За деньги да»: Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма
8:33
«Я всегда виноват»: Александр Буйнов об оптимизме и секрете семейного счастья
8:19
«Еще впереди»: Оксана Самойлова высказалась об их отношениях с Джиганом

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву
Названы самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео