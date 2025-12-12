Банду нелегальных оружейников накрыли в Санкт-Петербурге

Эфирная новость 49 0

Среди найденного — пулеметы, пистолеты и гранаты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Кадры из Петербурга. Спецслужбы там вскрыли целую сеть нелегальных оружейных заводов и мастерских, которые работали более чем в половине российских регионов. Задержания прошли в том числе в Северной столице.

Среди трофеев силовиков оказались пулеметы, автоматы, пистолеты, а также глушители к ним. Нашли даже гранатометы. Отдельно складировали боеприпасы — мины, гранаты, патроны и даже артиллерийские снаряды.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ продолжают применять запрещенный хлорпикрин на территориях ДНР и ЛНР, а также размещают тайники со взрывными устройствами, содержавшими это вещество, в том числе в Белгородской области. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Украинские националистические формирования используют гранаты с веществом «Си-Эс» американского производства, ручные дымовые гранаты, содержащие химические средства и маркированные как «Терен-6», а также самодельные боеприпасы, заряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона.

