Это заговор? Что может скрываться за покушением на Трампа

В центре внимания мировых СМИ остается покушение на Дональда Трампа. За последние два года это уже третий подобный инцидент. И каждый раз нападавший оказывается в считанных метрах от политика, а действия Секретной службы вызывают все больше вопросов. Ведь на этот раз злоумышленник смог пронести оружие через несколько кордонов охраны.

Журналисты пытаются понять, идет ли речь о халатности спецслужб или же все эти покушения — срежиссированные акции, призванные повысить рейтинги Республиканской партии, готовой подставить под пули главу Белого дома. Ответы на эти вопросы искала корреспондент «Известий» Евгения Власова, она передает из Вашингтона.

Сегодня Коула Аллена доставят в суд для предъявления обвинений по нескольким пунктам: незаконное хранение огнестрельного оружия, применение насилия и нападение на федерального офицера при отягчающих обстоятельствах. ФБР уже обыскали дом Аллена, номер, который он снял в отеле, нашли дробовик, пистолет, ножи. Кадры задержания. Обычный учитель, ему 31 год. И именно он чуть не обезглавил Соединенные Штаты Америки.

Washington Hilton— премиум-отель в столице США. Это был ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием президента Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса. В зале вместе с парой тысяч журналистов находились и генеральный прокурор, и глава ФБР, и спикер палаты представителей. Выстрелы оказались настолько внезапными, что сам Трамп не сразу на них отреагировал — продолжал мило беседовать с супругой, в то время как из зала выводили его помощника. На это позже пристально обратят внимание. Секретная служба в первую очередь почему-то бросилась спасать именно Вэнса, а не Трампа.

Трампа, конечно, тоже увели — в другую сторону. Это протокол: эвакуировать лидеров государства в случае ЧП нужно в разные места. За «храбрость и отвагу» — это цитата американского президента — Трамп сотрудников Секретной службы похвалил.

«Секретная служба и правоохранительные органы, включая полицию округа Колумбия, действовали очень хорошо. Я действительно считаю, что они справились отлично. И я был бы первым, кто стал бы жаловаться, если бы это было не так», — заявил президент США Дональд Трамп.

Школьный учитель Коул Аллен сумел прорвать внешний периметр охраны, ранил одного из агентов Секретной службы. Позже на допросе он скажет, что его целью были сотрудники администрации президента. До главного зала, где проходил ужин, он в итоге не добрался, но как вообще этот мужчина с дробовиком оказался в десятках метров от Трампа?

«Момент, когда он выхватывал, доставал свон оружие, он был упущен. И, соответственно, он смог произвести выстрел. Третье покушение на Трампа. Что изменилось в службе безопасности Штатов? Мы видим: ничего, или она стала еще хуже», — считает полковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Зато всякий раз менялись рейтинги американского президента. Июль 2024-го, Пенсильвания — тот самый выстрел в ухо.

Или вот, спустя два месяца: вооруженный мужчина прятался с винтовкой у гольф-клуба, спокойно подобрался к президенту на расстояние выстрела. Несколько минут выбирал позицию, целился в Трампа, пока тот играл. Секретная служба среагировала не сразу, но все же открыла огонь раньше. Мужчина сбежал, сел в машину и около получаса колесил по городу, пока его не задержали.

Фотографии, посты в соцсетях, видео, новости — и накануне тоже. Сторонники теорий заговоров отметили, что как-то слишком уж быстро все узнали о случившемся в Washington Hilton. Кое-кто обратил внимание на слова пресс-секретаря Белого дома.

— Сегодня в зале полетят искры!

А дело, возможно, исключительно в том, что на приеме было много журналистов — идеальное место для покушения. И пока одни доедали салаты и собирали со столов дорогое вино, другие работали и прямо из-под столов отправляли в свои редакции фото и видео.

Так или иначе, вечеринка удалась. Из пострадавших лишь один сотрудник Секретной службы, да и того спас бронежилет. А в остальном — одни плюсы. Трамп снова в виде жертвы, его фото — на всех обложках, его имя — снова на первых строчках мировых новостных лент. Рейтинги ползут вверх, преступник задержан. Сплошное торжество демократии республиканцев.

