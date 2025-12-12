МИЦ «Известия» стал медиахолдингом года на Национальной премии Дзена

МИЦ «Известия» стал медиахолдингом года по версии Национальной премии для СМИ и представителей медиа Дзена «Люди слова». Ее вручение прошло в Москве в кинотеатре «Художественный», сообщает платформа.

Церемонию провели в кинотеатре «Художественный». Среди тех, кто вручал победителям награды, — директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, управляющий директор Дзена Александр Толокольников, фигуристка Евгения Медведева и другие.

Самым оперативным и популярным агентством по версии «Дзена» стало РИА Новости, самым цитируемым — ТАСС. РБК — «Экономическое медиа года», в номинации «Международная повестка» отметили Russia Today.

Награду «Экономическое медиа года» получил РБК, а титул «Аналитическое медиа года» достался «Коммерсанту».

В номинации «Общественная повестка» победителем стала «Комсомольская правда», а в категории «Первые на месте событий» лауреатом признан «Московский комсомолец». В индивидуальной номинации «Журналист года» был отмечен Александр Юнашев. За «Нестандартную подачу» награду получила Lenta.ru, а звание «Региональное медиа» присуждено телеканалу «Краснодар». Титул «Спортивное медиа года» завоевал «Чемпионат», а в категории «Лучшее медиа о звездах» победителем стал Super.ru.

МИЦ «Известия» — информационная фабрика по производству новостей для газет, телеканалов, интернет-порталов. В 2025 году совокупная аудитория посетителей всех онлайн-ресурсов МИЦ «Известия» составила более 795 млн человек. Количество подписчиков МИЦ «Известия» на платформе «Дзен» составляет более 3,5 млн человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что основным достижением Пятого канала к 2025 году стала полная контентная независимость. Это главный итог стратегического курса, который был ориентирован на максимальное наполнение эфирной сетки сериалами и программами собственного производства. На сегодняшний день канал практически отказался от покупного контента и создал свой уникальный медийный стиль и вселенную киногероев.

