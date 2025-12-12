Илон Маск назвал Дональда Трампа самым забавным человеком среди своих знакомых

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает президента США Дональда Трампа самым веселым человеком из всех, кого он знает. Об этом он рассказал в выпуске подкаста The Katie Miller Podcast, передает Business Insider.

Отвечая на вопрос о том, кто из его знакомых обладает лучшим чувством юмора, Маск дал неожиданный ответ.

«Знаете, президент Трамп очень забавный. У него отличное чувство юмора. Он очень забавный, у него это получается само собой. Это не требует особых усилий», — сказал предприниматель.

История со встречей в Нью-Йорке

В ходе беседы Маск вспомнил эпизод, произошедший во время встречи Дональда Трампа с избранным мэром Нью-Йорка Зоханом Мамдани в прошлом месяце. Тогда один из журналистов спросил Мамдани, изменил ли он свое мнение о том, что Трамп является «фашистом».

По словам Маска, реакция Трампа показалась ему особенно показательной.

«И президент сказал: «Просто скажи «да». Так будет проще. Не беспокойся об этом. Просто скажи «да»», — пересказал Маск, смеясь.

Отношения Маска и Трампа

Комментарии Маска стали очередным свидетельством изменения его отношений с Дональдом Трампом. Ранее между ними возникали публичные разногласия, однако, судя по всему, остались в прошлом. В прошлом месяце Маск даже посетил Белый дом, где присутствовал на ужине.

