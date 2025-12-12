Илон Маск назвал Дональда Трампа самым забавным человеком среди своих знакомых

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 10 0

Предприниматель вспомнил некоторые шутки президента.

В каких отношениях Дональд Трамп и Илон Маск

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что считает президента США Дональда Трампа самым веселым человеком из всех, кого он знает. Об этом он рассказал в выпуске подкаста The Katie Miller Podcast, передает Business Insider.

Отвечая на вопрос о том, кто из его знакомых обладает лучшим чувством юмора, Маск дал неожиданный ответ.

«Знаете, президент Трамп очень забавный. У него отличное чувство юмора. Он очень забавный, у него это получается само собой. Это не требует особых усилий», — сказал предприниматель.

История со встречей в Нью-Йорке

В ходе беседы Маск вспомнил эпизод, произошедший во время встречи Дональда Трампа с избранным мэром Нью-Йорка Зоханом Мамдани в прошлом месяце. Тогда один из журналистов спросил Мамдани, изменил ли он свое мнение о том, что Трамп является «фашистом».

По словам Маска, реакция Трампа показалась ему особенно показательной.

«И президент сказал: «Просто скажи «да». Так будет проще. Не беспокойся об этом. Просто скажи «да»», — пересказал Маск, смеясь.

Отношения Маска и Трампа

Комментарии Маска стали очередным свидетельством изменения его отношений с Дональдом Трампом. Ранее между ними возникали публичные разногласия, однако, судя по всему, остались в прошлом. В прошлом месяце Маск даже посетил Белый дом, где присутствовал на ужине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Банду нелегальных оружейников накрыли в Санкт-Петербурге
14:16
«Поднимаю тост за нынешнего»: у Люси Чеботиной появился новый бойфренд
14:16
Илон Маск назвал Дональда Трампа самым забавным человеком среди своих знакомых
14:10
Встречаем 2026-й грамотно: как не опозориться на новогоднем застолье
14:06
«Она воспряла»: Стас Пьеха рассказал, как живет его 88-летняя бабушка Эдита
14:03
Путин провел переговоры с президентом Турции Эрдоганом в Ашхабаде

Сейчас читают

Это ее ослабило: Долина оказалась в центре истории, о которой она даже не догадывалась
«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Спасатель назвал две наиболее вероятные причины исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026