Любовь не витает в воздухе: в Китае зафиксировано рекордное падение числа браков

Элина Битюцкая
За январь–март 2026 года в КНР зарегистрировали около 1,7 миллиона пар.

В Китайской Народной Республике обновился антирекорд по количеству заключаемых браков. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства гражданской администрации КНР.

С января по март 2026 года официально оформить отношения решились лишь порядка 1,7 миллиона пар. Это на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Для сравнения — даже на пике жестких коронавирусных ограничений, в первом квартале 2020 года, было заключено более двух миллионов браков.

При этом число разводов осталось практически неизменным — около 622 тысяч. На фоне расхождения показателей соотношение расторгнутых союзов к заключенным вплотную приблизилось к историческим максимумам.

Как отмечает Bloomberg, это подчеркивает «демографическое давление», с которым сталкивается вторая по величине экономика мира.

Ранее 5-tv.ru писал о демографических проблемах Китая — население страны может сократиться на 60 миллионов человек за десять лет.

