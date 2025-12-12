Справки, чеки, выписки: какие документы нужны для налогового вычета за лечение

Для получения налогового вычета за лечение нужна справка с подтверждением оплаты

Налоговый вычет — выплата, которую могут получить граждане России от государства в качестве возмещения части затрат. Данный «кэшбэк» начисляется не только за образование, спорт и страхование, но и за лечение. Его можно получить как за себя, так и за своих близких родственников. О том, какие документы нужно собрать для этого — подробнее в материале 5-tv.ru.

1. Документы, подтверждающие родственные связи. В случае, если вычет оформляется за лечение близкого родственника, то необходимо будет предоставить свидетельство о рождении, браке или другой подобный документ.

Налоговый вычет можно получить за супруга, родителя, несовершеннолетнего ребенка или ребенка-студента очного отделения. Возраст ребенка должен быть не больше 24 лет. Усыновленные дети точно также могут претендовать на выплату. При этом нельзя получить вычет за своего брата или сестру, а также бабушек, дедушек и сожителей без зарегистрированного в ЗАГсе брака.

2. Справка с подтверждением оплаты лечения. Ее можно получить в медицинском учреждении по запросу. В документе будет указан тип лечения: код один — простое лечение, код два — дорогостоящее.

В случае простого лечения лимит вычета составит 150 тысяч рублей в год. Из них можно вернуть 13% от этой суммы — 19 500 рублей. Если же лечение было дорогостоящим, то «кэшбэк» можно получить со всей суммы без ограничений. Размер выплаты составит 13% до 22% от всей суммы.

3. Бланки с рецептами на лекарства, которые назначил врач. Если назначение препаратов не оформляется на рецептурном бланке, можно использовать сведения из медицинской документации пациента.

4. Чеки, платежные поручения или банковские выписки, фиксирующие оплату медикаментов или расходных медицинских материалов.

5. Справка об уплате страховых взносов по договору добровольного медицинского страхования (ДМС). Шаблон справки можно взять на сайте Федеральной налоговой службы.

6. Справка о расходах на лечение в клинике будет не нужна, если организация самостоятельно предоставит эти данные в налоговую. В таком случае информацию о расходах можно будет посмотреть в личном кабинете налогоплательщика.

Важные условия получения вычета

Организация, где была получена медицинская услуга обязана иметь российскую лицензию на осуществление своей деятельности. Выплату можно получить только за тот год, в котором были оплачены медицинские услуги. Перенести вычет на следующий не получится. В документах о расходах из медицинского учреждения нужно указать плательщиком того, кто претендует на вычет. То есть в случае, если нужно оформить вычет на ребенка, то чек должен быть имя родителя. В справке это также должно быть отражено.

За какие расходы можно получить вычет

Консультации врачей любой специальности;

Сдача анализов, УЗИ, КТ, МРТ и прочие услуги;

Операции и хирургическое лечение (пластическая хирургия считается);

Стоматология (лечение зубов, протезирование);

Стационарное и амбулаторное лечение;

Реабилитация после травм и болезней;

Лечение в санатории;

Ведение беременности и платные роды;

Расходы на покупку лекарств (в случае, если они были выписаны врачом);

Расходы на самостоятельную покупку расходных материалов при оперативном вмешательстве;

Расходы по договору добровольного медицинского страхования (ДМС).

