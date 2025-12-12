Дочь-подросток Самойловой и Джигана попыталась покончить с собой

Оксана Самойлова призналась, что ее старшая дочь пыталась покончить с собой

Блогер Оксана Самойлова призналась, что ее старшая дочь Ариела в подростковом возрасте пережила серьезный эмоциональный кризис, в том числе предпринимала попытки суицида. Об этом звездная мама рассказала в новом выпуске своего реалити-шоу.

«С 12 до 13 с половиной примерно лет мы проживали страшнейший период. И попытки суицида были… Боже, чего только не было, это кошмар!» — поделилась Самойлова.

Она отметила, что со временем смогла принять дочь со всеми ее внутренними переживаниями и сложностями, после чего их отношения вновь стали близкими.

«Сейчас, когда я ее приняла полностью со всеми темными сторонами, со всеми загонами и тараканами, мы сошлись с ней снова в едином потоке, как в детстве», — добавила блогер.

Ариела — старшая дочь Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Девочка родилась в 2011 году. Всего пары четверо детей. Семья неоднократно становилась объектом внимания СМИ из-за публичных кризисов в отношениях родителей.

На данный момент артист и блогер находятся в бракоразводном процессе. Пока они поддерживают хорошие отношения ради детей. Однако у пары впереди раздел совместно нажитого имущества и решение вопроса: с кем останутся дочери и сын. Суд назначен на январь 2026 года.

