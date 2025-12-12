Суд продлил арест на полгода экс-мэру Сочи Копайгородскому

Суд продлил на полгода арест экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Экс-главу города задержали 25 сентября 2024 года в зоне Специальной военной операции. Его арестовали, а в ноябре задержали и его супругу, сначала отправив под домашний арест, а 6 марта 2025-го года переведя в СИЗО. Ей предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Бывшему мэру Сочи было предъявлено обвинение в растрате бюджетных денег на сумму 3,7 миллиона рублей. Обвиняемый свою причастность к коррупционной схеме отрицал, тем временем правоохранители продолжали расследование, вскрывая его возможные связи с другими преступными эпизодами.

Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы/moscowcourts

Следователи выявили, что жена экс-мэра купила земельный участок за семь миллионов рублей — выше его рыночной стоимости.

В ноябре 2025 года Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку в следственном изоляторе в ответ на отказ суда предоставить ей неограниченные свидания с детьми.

