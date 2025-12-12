«Портрет героя»: дети рисуют участников СВО в рамках всероссийской акции

Дети рисуют участников СВО в рамках всероссийской акции

Об уникальной всероссийской акции «Портрет героя» проекта «КиберЛюди». Она сочетает творческий процесс и живое общение с героями.

Суть в том, что участники СВО приходят в школы на уроки рисования. Во время общения дети создают их портреты. И сегодня в Российской академии художеств прошло торжественное заседание наблюдательного совета всероссийской акции, где рассказали, что к проекту присоединяются все больше участников.

«У нас акция уже разрослась до такого состояния, что у нас только официально 18 тысяч участников. 18 тысяч детишек, подростков по всей стране приняли в ней участие. Тысяча, не менее, — ветеранов СВО. Как мы говорим, безусловно, у нас есть участники программы „Время героев“, там и герои России», — рассказала депутат Государственной Думы, куратор и соавтор проекта «КиберЛюди» Мария Василькова

Работы потом можно увидеть на выставках. Также дети могут забрать рисунки себе, предварительно попросив героя оставить на них автограф.

