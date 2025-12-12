Звезды фигурного катания проведут мастер-классы в рамках проекта «Зима в Москве»

Звезды фигурного катания проведут 22 мастер-класса в рамках проекта «Зима в Москве». Все желающие смогут освоить полезные навыки и техники катания на коньках, которыми обладают настоящие профессионалы этого вида спорта. События пройдут при поддержке столичного Департамента спорта. Участие бесплатное, по регистрации.

Серию захватывающих мероприятий 21 декабря откроет Алина Загитова на катке олимпийского комплекса «Лужники». Более 500 участников смогут взять урок у легендарной спортсменки, а все желающие увидят трансляцию занятия на экране рядом с катком.

Программу мастер-классов продолжат серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова, чемпионка России Софья Акатьева, серебряный призер чемпионата России Дарья Садкова, бронзовый призер чемпионата России по прыжкам Алиса Двоеглазова и другие легендарные спортсменки. Участники мастер-классов смогут лично пообщаться и сфотографироваться с фигуристами, а также получить памятные подарки — карточки с автографами звезд.

Помимо катка в олимпийском комплексе «Лужники», тренировки пройдут на катках «Битца» и «Авангард».

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.

