Январь в разгар лета и нехватка колбасы: как снимали фильм «Старый Новый год»

Пейзажи города в кинокартине выглядят одновременно искренними и немного театральными, а все сцены отсняли практически за пару недель.
Фото: Кадр из к/ф «Старый Новый год», реж. Олег Ефремов, Наум Ардашников, 1980 г.
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Фильм «Старый Новый год» преодолел дефицит реквизита и по-новому обыграл локации
Знаковый фильм «Старый Новый год», вышел на большие экраны 1 января 1981 года, однако его создание начиналось вовсе не с задумки съемок. Пьесу прозаика и драматурга Михаила Рощина поставили на сцене МХАТ еще в 1973 году, а спустя семь лет почти тот же актерский состав во главе с режиссером Олегом Ефремовым перенес ее в залы кинотеатров.
Подробнее о том, как любимый многими фильм сняли всего за две недели летом, пытаясь создать атмосферу зимней Москвы с искусственным снегом, и к каким съемочными хитростями пришлось прибегнуть для этого, читайте в материале 5-tv.ru.
Рождение полукомедии
До того, как стать культовой лентой, «Старый Новый год» получил славу на мхатовской сцене. Актер Олег Ефремов определял жанр постановки необычно — «полукомедия», и публика мгновенно приняла эту формулу.
На сцене тогда блистали артисты Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Евгений Евстигнеев, Ирина Мирошниченко и многие другие звезды, которые в точности повторили роли уже в экранизации позднее.
Пьеса шла в филиале МХАТ на Петровском переулке и пользовалась настолько большим успехом, что решение перенести историю на экран стало логичным продолжением ее театральной судьбы.
Дети, которые могли стать звездами
В киноистории появились и юные исполнители. Впервые в кадре зритель увидел Анастасию Немоляеву — будущую звезду мелодрамы «Курьер».
Также роль сына Полуорловых, сыгранная актером Валентином Кармановым, очень полюбилась съемочной группе. Ефремов даже написал на сценарии шуточное, но лестное напутствие: «Принять предъявителя на актерский факультет без экзаменов».
Однако судьба распорядилась иначе. Карманов вскоре начал заикаться и из профессии ушел. Повзрослев, он подался в бизнес, а в сети время от времени появляется трогательное архивное видео, где он, будучи совсем маленьким, читает стихи поэта Роберта Рождественского.
Январь в разгар лета
Выпустить картину хотели к зимним праздникам, поэтому начали ее съемки летом. При этом Москва в кадре получилась довольно праздничной и искрящейся огнями. Это осуществили с помощью специальных машин, на ходу распылявших снег, и умелой работы операторов.
За две недели отсняли практически все сцены, а фрагменты с настоящей зимой добавили позднее на монтаже. В связи с этим пейзажи города выглядят одновременно искренними и немного театральными.
Колбасная драма
Самым неожиданным испытанием для создателей картины стал дефицит. К новогоднему столу требовалась салями — сорт твердой вяленой колбасы, которую летом нигде нельзя было тогда достать. Директор картины чудом раздобыл пару батонов колбасы, и их приходилось резать тончайшими ломтиками, чтобы хватило на все дубли.
Во время перерыва Калягин, играющий Полуорлова, решил «подкрепиться» вместе со своим экранным сыном. В итоге половина нарезки исчезла, а неприятно удивленный директор обнаружил единственного виновника — маленького Карманова. Однако наказания, как и обещал Калягин, действительно не последовало.
Путешествие по праздничной Москве
В фильме зрители увидели Москву накануне праздника с высоты и с самых узнаваемых улиц. Так, были представлены кадры Калининского проспекта, нынешнего Нового Арбата, Смоленской площади, Гоголевского и Чистопрудного бульваров, а также Остроженки и Никитской.
Главные герои — это двое уставших от семейных споров мужчин, которые едут в баню. Их путь превращается в кинематографическую прогулку по столице начала 1980-х годов.
Сандуны — и настоящие, и нет
По сюжету финальная точка маршрута находилась в знаменитых Сандуновских банях. Фасады действительно снимались у исторического здания, однако внутренние сцены, по мнению экспертов, проходили в Центральных банях на Театральном проезде, поскольку так было проще и технологичнее.
Зрители сразу узнали знаменитую женскую статую — ту самую «Парашу Тулупову», сыгравшую едва ли не в десятке советских фильмов, от «Бега» до «Формулы любви». После съемок она долго странствовала по киноцехам, а теперь стоит на Воронцовом Поле.
Музыка как часть эпохи
В картине впервые прозвучала песня композитора Сергея Никитина на стихи поэта Бориса Пастернака «Снег идет».
Сами Никитины тоже появились в эпизоде. Они седели на лестнице и пели популярное «Весеннее танго», написанное композитором Валерием Миляевым для своей будущей жены, актрисы Людмилы Ивановой.
Добрый финал
История двух соседей — рабочего Себейкина и интеллигента Полуорлова — закончилась примирением. Герои поняли, что их различия не мешают им быть близкими людьми. Именно эта теплая нота и сделала фильм одной из самых уютных новогодних лент советского кино.
Ранее 5-tv.ru писал о тайнах съемок фильма «Мама».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?