Январь в разгар лета и нехватка колбасы: как снимали фильм «Старый Новый год»

Фильм «Старый Новый год» преодолел дефицит реквизита и по-новому обыграл локации

Знаковый фильм «Старый Новый год», вышел на большие экраны 1 января 1981 года, однако его создание начиналось вовсе не с задумки съемок. Пьесу прозаика и драматурга Михаила Рощина поставили на сцене МХАТ еще в 1973 году, а спустя семь лет почти тот же актерский состав во главе с режиссером Олегом Ефремовым перенес ее в залы кинотеатров.

Рождение полукомедии

Фото: Кадр из к/ф «Старый Новый год», реж. Олег Ефремов, Наум Ардашников, 1980 г.

До того, как стать культовой лентой, «Старый Новый год» получил славу на мхатовской сцене. Актер Олег Ефремов определял жанр постановки необычно — «полукомедия», и публика мгновенно приняла эту формулу.

На сцене тогда блистали артисты Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Евгений Евстигнеев, Ирина Мирошниченко и многие другие звезды, которые в точности повторили роли уже в экранизации позднее.

Пьеса шла в филиале МХАТ на Петровском переулке и пользовалась настолько большим успехом, что решение перенести историю на экран стало логичным продолжением ее театральной судьбы.

Дети, которые могли стать звездами

Фото: Кадр из к/ф «Старый Новый год», реж. Олег Ефремов, Наум Ардашников, 1980 г.

В киноистории появились и юные исполнители. Впервые в кадре зритель увидел Анастасию Немоляеву — будущую звезду мелодрамы «Курьер».

Также роль сына Полуорловых, сыгранная актером Валентином Кармановым, очень полюбилась съемочной группе. Ефремов даже написал на сценарии шуточное, но лестное напутствие: «Принять предъявителя на актерский факультет без экзаменов».

Однако судьба распорядилась иначе. Карманов вскоре начал заикаться и из профессии ушел. Повзрослев, он подался в бизнес, а в сети время от времени появляется трогательное архивное видео, где он, будучи совсем маленьким, читает стихи поэта Роберта Рождественского.

Январь в разгар лета

Фото: Кадр из к/ф «Старый Новый год», реж. Олег Ефремов, Наум Ардашников, 1980 г.

Выпустить картину хотели к зимним праздникам, поэтому начали ее съемки летом. При этом Москва в кадре получилась довольно праздничной и искрящейся огнями. Это осуществили с помощью специальных машин, на ходу распылявших снег, и умелой работы операторов.

За две недели отсняли практически все сцены, а фрагменты с настоящей зимой добавили позднее на монтаже. В связи с этим пейзажи города выглядят одновременно искренними и немного театральными.

Колбасная драма

Фото: Кадр из к/ф «Старый Новый год», реж. Олег Ефремов, Наум Ардашников, 1980 г.

Самым неожиданным испытанием для создателей картины стал дефицит. К новогоднему столу требовалась салями — сорт твердой вяленой колбасы, которую летом нигде нельзя было тогда достать. Директор картины чудом раздобыл пару батонов колбасы, и их приходилось резать тончайшими ломтиками, чтобы хватило на все дубли.

Во время перерыва Калягин, играющий Полуорлова, решил «подкрепиться» вместе со своим экранным сыном. В итоге половина нарезки исчезла, а неприятно удивленный директор обнаружил единственного виновника — маленького Карманова. Однако наказания, как и обещал Калягин, действительно не последовало.

Путешествие по праздничной Москве

Фото: Кадр из к/ф «Старый Новый год», реж. Олег Ефремов, Наум Ардашников, 1980 г.

В фильме зрители увидели Москву накануне праздника с высоты и с самых узнаваемых улиц. Так, были представлены кадры Калининского проспекта, нынешнего Нового Арбата, Смоленской площади, Гоголевского и Чистопрудного бульваров, а также Остроженки и Никитской.

Главные герои — это двое уставших от семейных споров мужчин, которые едут в баню. Их путь превращается в кинематографическую прогулку по столице начала 1980-х годов.

Сандуны — и настоящие, и нет

Фото: Кадр из к/ф «Старый Новый год», реж. Олег Ефремов, Наум Ардашников, 1980 г.

По сюжету финальная точка маршрута находилась в знаменитых Сандуновских банях. Фасады действительно снимались у исторического здания, однако внутренние сцены, по мнению экспертов, проходили в Центральных банях на Театральном проезде, поскольку так было проще и технологичнее.

Зрители сразу узнали знаменитую женскую статую — ту самую «Парашу Тулупову», сыгравшую едва ли не в десятке советских фильмов, от «Бега» до «Формулы любви». После съемок она долго странствовала по киноцехам, а теперь стоит на Воронцовом Поле.

Музыка как часть эпохи

Фото: Кадр из к/ф «Старый Новый год», реж. Олег Ефремов, Наум Ардашников, 1980 г.

В картине впервые прозвучала песня композитора Сергея Никитина на стихи поэта Бориса Пастернака «Снег идет».

Сами Никитины тоже появились в эпизоде. Они седели на лестнице и пели популярное «Весеннее танго», написанное композитором Валерием Миляевым для своей будущей жены, актрисы Людмилы Ивановой.

Добрый финал

Фото: Кадр из к/ф «Старый Новый год», реж. Олег Ефремов, Наум Ардашников, 1980 г.

История двух соседей — рабочего Себейкина и интеллигента Полуорлова — закончилась примирением. Герои поняли, что их различия не мешают им быть близкими людьми. Именно эта теплая нота и сделала фильм одной из самых уютных новогодних лент советского кино.

