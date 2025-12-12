Умерла британская писательница Джоанна Троллоп

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ее книги переведены более чем на 25 языков, а некоторые из них были экранизированы для телевидения.

Кто такая писательница Джоанна Троллоп

Фото: www.globallookpress.com/Pool

Британская писательница Джоанна Троллоп скончалась в возрасте 82 лет. О ее смерти 12 декабря сообщила семья писательницы, передает газета The Times.

По словам родственников, Джоанна Троллоп мирно ушла из жизни 11 декабря в своем доме в графстве Оксфордшир. Причина смерти не уточняется.

Джоанна Троллоп родилась 9 декабря 1943 года в графстве Глостершир. В 1961 году она окончила Оксфордский университет, после чего работала в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества Великобритании, где занималась вопросами Восточной Европы и отношениями Китая с развивающимися странами. Впоследствии до конца 1970-х годов она преподавала.

Литературной деятельностью Троллоп занялась позже. Она стала известна как автор романов о повседневной жизни, семейных и социальных отношениях в современной и провинциальной Англии. Среди ее наиболее популярных произведений — «Жена ректора», «Невестки», «Чужие дети», «Город друзей» и «Испанский любовник». Ряд ее книг был экранизирован для телевидения.

Троллоп была лауреатом премии Ассоциации авторов любовных романов за лучший роман года. Ее произведения переведены более чем на 25 языков и получили широкую известность за пределами Великобритании.

