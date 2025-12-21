Битая посуда и смена имени: самые удивительные традиции народов мира на Новый год

Самые удивительные традиции празднования Нового года со всего мира

Оливье, новогодняя елка, которая у многих стоит до мая, запах мандаринов, гирлянды, Дедушка Мороз и, конечно же, «Ирония судьбы или с легким паром» по телевизору — со всем этим у россиян ассоциируется ночь чудес — Новый год. Удивительно, но иностранцам наши традиции могут показаться даже скучными, что не раз становилось темой для шуток в кинематографе. О том, что принято делать в разных уголках мира, «пока часы 12 бьют», — в материале 5-tv.ru.

Швеция — «Бей тарелки и бутылки»

Народы Скандинавии за многие века придумали самые разные традиции. В России в основном все знают Йоулупукки — финского Деда Мороза — но скорее из-за своего забавного имени, а не из-за повышенного интереса к культуре соседа. А уж о Швеции и говорить нечего — это для россиян настоящая terra incognita. Однако и здесь существует множество интересных традиций.

Шведские дети, как и российские, не ждут в новогоднюю ночь Санту Клауса, ведь подарки им приносит гном Юль Томтен, которому помогают лесные звери. Взрослые же в это время гадают, так как они уверены, что все предсказания обязательно сбудутся.

Но одних гаданий шведам явно не хватает. В новогоднюю ночь они разбивают тарелки о двери соседей. В Швеции верят, что чем мельче будут осколки, тем больше счастья придет в дом в наступающем году.

Ирландия — «Добро пожаловать»

Многие привыкли к южному гостеприимству. Но ирландцы не отстают. Накануне Нового года жители Ирландии распахивают двери своих домов и каждый желающий может зайти. Но этим щедрость ирландской души вовсе не ограничена. Гостя сажают на почетное место и угощают вином. Но существует определенное правило: зайти в дом нужно через парадную дверь, а покинуть через заднюю. Ирландцы верят, что такая щедрость приносит удачу.

Испания — Виноград на счастье

В России принято, пока бьют куранты, писать желание на бумажке, потом ее сжигать и пепел бросать в шампанское, которое потом надо выпить. Героиня одной комедии ради этого даже чуть не погибла под колесами пожарной машины, отправившись в соседний город, где Новый год встречают на два часа позже.

У испанцев есть похожая традиция, но без пепла и бумаги. Они верят, что если успеть съесть 12 виноградин, пока бьют куранты, это принесет счастье в наступающем году. Число виноградин соответственно символизирует количество месяцев.

Микронезия — «А вас как зовут?»

Пока европейцы жуют виноград и бьют посуду, жители Микронезии пошли дальше. Они меняют в новогоднюю ночь свое имя, а утром 1 января ставят в известность родственников. Но нельзя забывать, что мало просто назвать имя. При этом нужно заслонять рот ладонью и бить в бубен, чтобы нечистая сила не смогла услышать. Это, как считают микронезийцы, помогает им безбедно и счастливо жить в новом году. Страшно представить, что произойдет с «Госуслугами», если все россияне решат 1 января поменять имя.

Перу — «С любимыми не расставайтесь»

Если раньше любовь находили на дискотеке или в театре, то теперь для этого используют социальные сети. Но в Перу верны традициям. В новогоднюю ночь перуанские девушки берут ивовые прутики и идут на улицу. Считается, что женихом станет тот, кому предложат взяться за прутик.

В то же время сильная часть населения Перу бегает как сумасшедшая с чемоданами. Ведь перуанцы верят, что если обойти с чемоданом в руке свой квартал за пять минут до полуночи, то в следующем году удастся объехать весь мир.

Но удивительные традиции вовсе не ограничены этим списком. Так, в Италии принято одеваться во все красное, в Панаме жгут чучела выдающихся людей, а в Аргентине из окон выбрасывают старые календари и чеки. Новый год у каждого свой, но именно в эту ночь сбываются чудеса на всех континентах и в каждой семье, главное, чтобы снежинка не растаяла, пока часы 12 бьют.

