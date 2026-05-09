Современные герои: расчет участников СВО прошел по Красной площади в День Победы

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 64 0

Впервые в параде принимают участие подразделения беспилотных систем.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Дукор; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая Спецоперация

Расчет участников спецоперации прошел по Красной площади на Параде Победы

Расчет бойцов СВО прошел по Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в параде принимают участие подразделения беспилотных систем.

В этом году по брусчатке Красной площади проходят военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Завершением парада станет авиационная часть: над столицей пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского триколора.

В 2026 году в параде на Красной площади не принимают участие воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов. Также не представлена военная техника. По заявлениями Минобороны, такое решение принято в связи с оперативной обстановкой.

В ходе трансляции парада показали работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство и боевую службу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Алтайском крае ветеранов поздравили персональными парадами и концертами. Военнослужащие ракетных войск приехали к тем, кто самоотверженно сражался ради мирного неба. Для ветеранов провели персональные парады прямо у дома: ракетчики торжественно промаршировали с копиями штандартов всех фронтов Красной Армии, а военный оркестр исполнил патриотические песни, включая «День Победы» и «Катюшу».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей
9 мая
Путин пожал руки участникам СВО после Парада Победы
9 мая
Первая женщина Герой России на СВО смотрела парад рядом с Путиным в Москве
9 мая
Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное
9 мая
Путин: нацисты, желавшие истребить народы СССР, не учли русский характер
9 мая
«Мы дошли до Берлина»: автографы Победы на стенах Рейхстага
9 мая
«Это высокая классика»: Самойлов о советских военных песнях
9 мая
Путин: участники СВО противостоят агрессивной силе, поддерживаемой НАТО
9 мая
В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
9 мая
Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:06
Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей
12:05
Путин: Россия создает современные вооружения с учетом боевого опыта
12:03
Путин пожал руки участникам СВО после Парада Победы
11:56
Первая женщина Герой России на СВО смотрела парад рядом с Путиным в Москве
11:45
Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное
11:37
Путин: нацисты, желавшие истребить народы СССР, не учли русский характер

Сейчас читают

Цветение до заморозков: какие растения стоит посадить весной
От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники
В честь подвига поколений: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео