Современные герои: расчет участников СВО прошел по Красной площади в День Победы

Расчет участников спецоперации прошел по Красной площади на Параде Победы

Расчет бойцов СВО прошел по Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в параде принимают участие подразделения беспилотных систем.

В этом году по брусчатке Красной площади проходят военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Завершением парада станет авиационная часть: над столицей пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского триколора.

В 2026 году в параде на Красной площади не принимают участие воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов. Также не представлена военная техника. По заявлениями Минобороны, такое решение принято в связи с оперативной обстановкой.

В ходе трансляции парада показали работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство и боевую службу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Алтайском крае ветеранов поздравили персональными парадами и концертами. Военнослужащие ракетных войск приехали к тем, кто самоотверженно сражался ради мирного неба. Для ветеранов провели персональные парады прямо у дома: ракетчики торжественно промаршировали с копиями штандартов всех фронтов Красной Армии, а военный оркестр исполнил патриотические песни, включая «День Победы» и «Катюшу».

