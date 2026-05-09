Современные герои: расчет участников СВО прошел по Красной площади в День Победы

Впервые в параде принимают участие подразделения беспилотных систем.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Дукор; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Расчет участников спецоперации прошел по Красной площади на Параде Победы
Расчет бойцов СВО прошел по Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в параде принимают участие подразделения беспилотных систем.
В этом году по брусчатке Красной площади проходят военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Завершением парада станет авиационная часть: над столицей пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского триколора.
В 2026 году в параде на Красной площади не принимают участие воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов. Также не представлена военная техника. По заявлениями Минобороны, такое решение принято в связи с оперативной обстановкой.
В ходе трансляции парада показали работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство и боевую службу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Алтайском крае ветеранов поздравили персональными парадами и концертами. Военнослужащие ракетных войск приехали к тем, кто самоотверженно сражался ради мирного неба. Для ветеранов провели персональные парады прямо у дома: ракетчики торжественно промаршировали с копиями штандартов всех фронтов Красной Армии, а военный оркестр исполнил патриотические песни, включая «День Победы» и «Катюшу».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей
- 9 мая
- Путин пожал руки участникам СВО после Парада Победы
- 9 мая
- Первая женщина Герой России на СВО смотрела парад рядом с Путиным в Москве
- 9 мая
- Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное
- 9 мая
- Путин: нацисты, желавшие истребить народы СССР, не учли русский характер
- 9 мая
- «Мы дошли до Берлина»: автографы Победы на стенах Рейхстага
- 9 мая
- «Это высокая классика»: Самойлов о советских военных песнях
- 9 мая
- Путин: участники СВО противостоят агрессивной силе, поддерживаемой НАТО
- 9 мая
- В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
- 9 мая
- Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата
Читайте также
87%
Нашли ошибку?