В лужи крови: звезда «Маски» Питер Грин найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

К смерти знаменитости, возможно, причастна преступная группировка.

Звезда фильма Маска Питер Грин умер

Фото: legion-media/Debbie VanStory

Звезда «Маски» Питер Грин найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке

Актер Питер Грин, известный российскому зрителю по фильмам «Маска» и «Криминальное чтиво», найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Daily News.

Тело актера обнаружили еще в пятницу, 12 декабря. По словам одного из соседей, Грин лежал на полу лицом вниз и повсюду была кровь. Причина смерти и детали случившегося выясняются.

Фото: Кадр из х/ф «Жена богача», реж.: Эми Холден Джонс, 1996г.

В статье издания говорится о том, что в квартире 60-летнего Питера Грина найдены улики, указывающие на возможную причастность к смерти актера ирландских преступных группировок Нью-Йорка.

Фото: Кадр из х/ф «Маска», реж.: Чак Рассел, 1994г.

Питер Грин родился 8 октября в 1965 году в штате Нью-Джерси. Он окончил Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке и начал карьеру с эпизодических ролей в телесериале Hardball. Широкую известность актеру принесли роли в культовых фильмах — «Маска» и «Кримальное чтиво». Всего на его счету больше 90 проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что из жизни ушел актер Олег Прядко. Ему было 72 года. О смерти артиста сообщил его сын Борис.

