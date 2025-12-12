«В душе невосполнимая пустота»: умер актер Олег Прядко

Диана Кулманакова
Он также ставил спектакли и был наставником для молодых артистов.

Кто такой Олег Прядко

Умер актер Олег Прядко в возрасте 72 лет

Заслуженный артист Республики Казахстан Олег Прядко ушел из жизни. О смерти артиста сообщил его сын Борис на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера днем не стало моего папы. Папа — гений, заслуженный артист, который с легкостью и играл, и ставил спектакли, писал стихи, пьесы. Самый лучший папа во всей вселенной. Теперь в душе и сердце моем невосполнимая пустота», — написал Борис Прядко.

Олег Прядко родился 30 августа 1953 года в поселке Барышевка Киевской области. Он окончил театральную студию при Киевском академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Творческий путь начинал в Днепропетровске, позже работал в Кустанайском областном драматическом театре, где в 1992 году был удостоен звания заслуженного артиста Казахстана.

С 1997 года Прядко служил в Балаковском драматическом театре имени Е. А. Лебедева в Саратовской области, а с 2006 года занимал должность главного режиссера. За годы работы он сыграл более 40 ролей, поставил свыше десяти спектаклей и был наставником для молодых актеров.

В 2004 году Олег Прядко был награжден знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». Он также писал стихи и пьесы, был автором и постановщиком театральных капустников. Коллеги и зрители называли его «артистом от Бога» и отмечали его яркое сценическое обаяние.

Прощание с Олегом Прядко состоялось 13 декабря в Балаково.

