Россия применила «Кинжал»: нанесен массированный удар по объектам ВПК Украины
Все назначенные цели были поражены.
Фото: © РИА Новости/Павел Львов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
ВС РФ нанесли массированный удар, применив, в том числе ракеты «Кинжал», по объектам ВПК и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневной сводки о ходе СВО.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отметили в оборонном ведомстве.
Удар по подконтрольным киевскому режиму территориям наносился в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России со стороны ВСУ. Для удара российская стороны задействовала высокоточное оружие наземного и морского базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и БПЛА дальнего действия. Атакованы были предприятия военно-промышленного комплекса противника и объекты энергетики, обеспечивающие их работу.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
79%
Нашли ошибку?