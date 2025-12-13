Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву

|
София Головизнина
София Головизнина

Концертом его пройдет сегодня в 18:00.

Гуччи Мэй в Москве — где будет концерт американского рэпера

Фото: www.globallookpress.com/Ollie Millington/Rmv

Американский рэпер Gucci Mane, настоящее имя которого Рэдрик Делантик Дэвис, прилетел в Москву 13 декабря 2025 года, где его заметили у одного из центральных отелей города, сообщает источник 5-tv.ru после подтверждения факта прилета.

По информации представителей концертного агентства, артист прибыл в российскую столицу с командой для подготовки к своему первому сольному концерту в Москве, который должен состояться на одной из главных площадок города. Музыкант, известный в мире трэпа и хип-хопа, посетил гостиницу, где его заметили фотографы и поклонники.

Gucci Mane стал известен в мире благодаря многочисленным релизам и сотрудничеству с другими звёздами музыки. Он входит в число ключевых фигур жанра трэп и продолжает активно выступать на международных сценах. Его приезд в Москву совпал с анонсом большого шоу, на которое поклонники уже приобретают билеты, а организаторы ожидают заполнения зала.

После начала специальной военной операции в 2022 году многие западные исполнители первоначально отменили концерты в России. Однако в 2025 году несколько рэперов и артистов всё же провели выступления, включая DaBaby, Offset, Tyga, Smokepurpp, Lil Pump, Akon, Desiigner и Swae Lee — это отражает частичное возвращение западной хип-хоп культуры на российскую сцену.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

