Смерть или убийство? У Питера Грина была опухоль в легких, но под подозрением криминальная банда

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

В ближайшее время ему предстояла операция по удалению образования, но он не дожил. Причину устанавливает следствие.

У актера Питера Грина была опухоль в легких

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Питер Грин готовился к удалению доброкачественной опухоли в легких

У покойного американского актера Питера Грина была опухоль в районе легких. Об этом сообщила газета New York Daily News.

Известно, что образование было доброкачественным, и Грин должен был сделать операцию по его удалению в ближайшее время.

В пятницу, 12 декабря, Грина обнаружили мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Ему было 60 лет. По словам одного из соседей, Грин лежал на полу лицом вниз, а повсюду была кровь.

Причина смерти и детали произошедшего выясняются. В квартире Питера Грина были найдены улики, которые указывают на то, что к смерти актера могут быть причастны ирландские преступные группировки Нью-Йорка.

Питер Грин родился 8 октября 1965 года в штате Нью-Джерси. Он окончил Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке и начал карьеру с эпизодических ролей в телесериале Hardball. Широкую известность актеру принесли роли в культовых фильмах — «Маска» и «Криминальное чтиво». За всю карьеру он снялся более чем в 90 проектах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве нашли тело композитора и педагога Альберта Комарова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Тайная жизнь Мэттью Перри: близкие актера рассказали, каким он был вне кадра
14:49
Смерть или убийство? У Питера Грина была опухоль в легких, но под подозрением криминальная банда
14:38
Спор продолжается: назван собственник проданной Ларисой Долиной квартиры
14:30
«Лечиться надо»: Бледанс посоветовала ложиться в психбольницы под конец 2025-го
14:12
Потеряла близнеца: женщина родила второго ребенка через 40 дней после смерти первого в утробе
14:05
«Криминальное чтиво» Питера Грина: подробности о смерти звезды — его нашли в луже крови

Сейчас читают

«Криминальное чтиво» Питера Грина: подробности о смерти звезды — его нашли в луже крови
Россия применила «Кинжал»: нанесен массированный удар по объектам ВПК Украины
«Мне приятно»: Люся Чеботина ответила на критику Николая Картозии
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают