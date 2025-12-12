В Москве нашли тело композитора и педагога Альберта Комарова

Тело известного композитора и педагога Альберта Комарова обнаружили в Москве. Об этом сообщили представители экстренных служб.

Известно, что музыканта нашли у жилого дома на проспекте Андропова. Он получил тяжелые травмы. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

По предварительной информации, следствие рассматривает версию самоубийства. Однако окончательный вывод будет сделан после проверки. Прохожие нашли Комарова, когда он уже не подавал признаков жизни.

Альберт Комаров был известен как художественный руководитель ансамбля «Ретро». Также он преподавал в школе искусств имени народного артиста России, пианиста Юрия Розума и состоял в Союзе кинематографистов РФ. Помимо музыкальной карьеры, он занимался созданием документальных фильмов и выпустил авторский альбом «Песочные часы».

