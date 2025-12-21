Без каблуков и лишних рисков: как беременным безопасно встретить Новый год

Диетолог Коняшова: блюда из сырой рыбы небезопасны для беременных на Новый год

Новый год традиционно ассоциируется с обилием еды, шумными компаниями и эффектными нарядами. Однако для беременных этот праздник нередко превращается в череду ограничений.

При этом специалисты уверяют, что ожидание ребенка не должно стать отменой новогоднего настроения. Важно лишь сместить фокус с формальностей на комфорт, безопасность и собственное самочувствие. Подробнее о том, как это сделать, рассказали акушер-гинеколог Елена Ордиянц и эндокринолог, диетолог Мария Коняшова в беседе с 5-tv.ru.

Праздник без фанатизма

Новый год — особенный момент в жизни семьи, и беременная женщина вправе провести его в радостном и спокойном состоянии.

«Что касается продуктов питания, то здесь очень подходит принцип умеренность и разумная осторожность без строгих запретов», — отметила акушер-гинеколог.

Эксперт пояснила, что большинство потенциальных рисков связаны не с самим новогодним застольем, а с качеством продуктов на нем. Именно поэтому внимание стоит уделять срокам годности, условиям хранения и происхождению блюд. При этом стоит избегать всех тех ингредиентов, которые вызывают сомнения.

Главная опасность скрыта в деталях

В вопросе праздничного меню следует проявить внимательность при подборе рецептов для заправок и салатов, которые традиционно долго стоят на столе. По мнению врача, именно такие блюда чаще всего становятся источником пищевых проблем.

Также специалист напомнила, что алкоголь во время беременности не имеет безопасных доз. Вместе с тем она обратила внимание на широкий выбор безалкогольных напитков, которые позволят сохранить атмосферу праздника без вреда для женщины и будущего ребенка.

«Алкогольная продукция во время беременности не рекомендована, любая не является безопасной для беременной и для плода. Но есть большой выбор безалкогольной продукции — и шампанское, и вино, и другие напитки, которые совершенно спокойно беременная женщина может использовать в новогоднюю ночь и новогодние праздники», — пояснила Ордиянц.

Важно пережить шум и усталость

Ордиянц рассказала, что беременные часто недооценивают влияние усталости и внешних раздражителей. Специалист отметила, в новогоднюю ночь важно чередовать активность с отдыхом, делать паузы и выходить на прогулки.

Если праздничные планы предполагают длительное пребывание на ногах или повышенную активность, то следует заранее позаботиться о компрессионном трикотаже.

«Это компрессионные гольфы, либо компрессионные чулки. Особенно, если мы говорим про беременных в третьем триместре после 28−30 недель», — сказала Ордиянц.

Комфорт важнее эффектности

Отдельные рекомендации касаются одежды и обуви. Врач добавила, что высокий каблук не относится к рекомендованным вариантам для беременных, особенно, если речь идет о длительных мероприятиях.

По мнению Елены, разумной альтернативой станет сменная обувь или выбор устойчивых и удобных моделей. Одежда, в которой женщина планирует встретить Новый год, должна быть свободной, не сдавливающей живот, таз и область тазобедренных суставов.

Комфортный наряд позволит дольше сохранять хорошее самочувствие и не лишит возможности менять положение тела.

Настроение — основа праздника

Эмоциональное состояние будущей роженицы играет ключевую роль в новогодние дни. Спокойствие и хорошее настроение, как отметили эксперты, формируют общее ощущение праздника и помогают прожить этот период с максимальной пользой для себя и малыша.

Эксперт указала на то, что внутренний комфорт зачастую важнее идеального сценария праздника.

Беременность — не повод для диет

Эндокринолог и диетолог Мария Коняшова рассказала, что беременность является физиологическим состоянием, а никак не болезнью. При этом особое положение в жизни женщины требует повышенного внимания к безопасности пищи и полноценности рациона.

Эксперт объяснила, что основные угрозы в праздничные дни связаны не с количеством еды, а с риском инфекций и дефицитом важных нутриентов. Именно на этом, по ее словам, делают акцент рекомендации ВОЗ, FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств в США. — Прим. Ред.) и клинические протоколы.

Эффект «умной тарелки»

Новогодний стол для беременной женщины не должен превращаться в диетическое испытание. В связи с этим диетолог предложила ориентироваться на принцип «умной тарелки», при котором рацион остается разнообразным и сбалансированным. Такой подход позволяет поддерживать стабильный уровень глюкозы, снижает вероятность изжоги и помогает избежать переедания, сохраняя чувство сытости.

Особо важен белок в праздничном рационе. По словам эксперта, запеченное или отварное мясо, птица и рыба обеспечивают организм железом и строительным материалом для тканей. Особую ценность представляет рыба с низким содержанием ртути, поскольку она является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для развития мозга и зрения плода.

Помимо этого, не нужно недооценивать пользу термически обработанных овощей и сезонных фруктов, которые помогают предотвратить запоры и восполняют запас витаминов.

Коняшова отметила, что в умеренных количествах допустимы авокадо, оливковое масло и пастеризованная икра. Эти продукты обеспечивают организм полезными жирами и витамином Е. Молочные продукты, по словам специалиста, должны быть исключительно пастеризованными, поскольку это снижает риск опасных инфекций, прежде всего листериоза.

Категорические исключения

Отказ от некоторых блюд в Новый год — это не перестраховка, а мера, подтвержденная исследованиями. Непастеризованные сыры, блюда из сырого или полусырого мяса и рыбы, домашние соусы и десерты на основе сырых яиц, а также еда, долго простоявшая при комнатной температуре, представляют повышенный риск для беременных.

Комфорт в праздничную ночь начинается задолго до боя курантов. Небольшой перекус перед выходом из дома, достаточное количество воды и спокойный темп застолья помогают избежать переедания. Особенно важно прислушиваться к сигналам собственного тела, поскольку именно они становятся самым надежным ориентиром в период беременности.

