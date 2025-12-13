Фицо выступил за восстановление экономического сотрудничества Словакии и РФ

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Он также раскритиковал позицию ряда стран ЕС по конфликту на Украине.

Фицо обозначил курс на экономическое сближение с Россией

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Словакия считает необходимым восстановление полноценных отношений с Россией, в связи с чем правительство поручит министерству иностранных дел возобновить деятельность двусторонних комиссий по экономическому взаимодействию. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Глава кабмина выразил уверенность, что вооруженный конфликт на Украине завершится, и подчеркнул, что Братислава не намерена участвовать в закупках вооружений для Киева, даже если такая позиция вызовет недовольство со стороны Брюсселя. Он отметил, что страна не видит смысла в продолжении кровопролития.

«Я считаю, что мы должны очень быстро восстановить экономические отношения с Российской Федерацией. Я уже говорил вам, что попрошу министра иностранных дел возобновить работу смешанных комиссий», — сказал Фицо в эфире программы. Трансляция велась в YouTube-канале.

Премьер-министр также обратил внимание, что для Словакии сотрудничество с Россией не является идеологическим выбором. По его словам, поставки российских энергоресурсов традиционно оставались наиболее выгодными для страны, включая газ и нефть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:41
В зоопарке в Запорожской области умер раненный дроном ВСУ лев
22:19
Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору FPV-дрона с позывным «Филин»
22:00
Пропавший мальчик, монстры и тайна Изнанки: о чем был первый сезон «Очень странных дел»
21:44
Фицо выступил за восстановление экономического сотрудничества Словакии и РФ
21:29
«Желтый» уровень опасности в Москве продлили на три дня из-за гололедицы
21:10
Отдых по правилам: юрист о законности привлечения к работе в новогодние праздники

Сейчас читают

Глава Реутова Филипп Науменко скончался в возрасте 39 лет
Тайная жизнь Мэттью Перри: близкие актера рассказали, каким он был вне кадра
Изучение нового и общение: как поддержать работу мозга во время праздников
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026