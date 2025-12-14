«Взрослый напиток»: в Госдуме предложили запретить продажу детского шампанского

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 48 0

По его мнению, такая продукция популяризирует алкогольную тематику среди детей.

Почему в России хотят запретить детское шампанское

Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу детского шампанского

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу «детского шампанского» в России. Соответствующее обращение парламентарий уже направил на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Последовательно выступаю за запрет такого „уникального“ явления, как „детское шампанское“. Алкоголь опасен для здорового человека в любом количестве. Шампанское — это взрослый алкогольный напиток, происходящий из французской провинции Шампань, и по определению не может быть детским, тем самым вводя в заблуждение как детей, так и их родителей», — отметил депутат.

По мнению Хамзаева, шампанское — это напиток, рассчитанный только на взрослую аудиторию. При этом, как подчеркнул депутат, продажа обычного лимонада под видом детского шампанского — это популяризация алкоголя среди детей.

Парламентарий отметил, что «подобные словесные конструкции» разработали маркетологи, которые стремятся расширить аудиторию покупателей продуктов за счет привлечения несовершеннолетних. По словам Хамзаева, детское шампанское стоит в одном ряду с жевательной резинкой в форме сигарет, а также «детским наркотиком» из сахарной пудры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили ограничить работу круглосуточных магазинов из-за спиртного.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
«Новые грани»: Денис Степанов о роли Кирилла в продолжении сериала «Ландыши»
7:40
«Оставаться собой»: Кейт Уинслет раскритиковала современных девушек
7:30
Силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Ленинградской областью
7:20
Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву
7:00
«Я побаиваюсь»: Константин Белошапка о странных фанатках
6:39
«Взрослый напиток»: в Госдуме предложили запретить продажу детского шампанского

Сейчас читают

«Я побаиваюсь»: Константин Белошапка о странных фанатках
Пропавший мальчик, монстры и тайна Изнанки: о чем был первый сезон «Очень странных дел»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026