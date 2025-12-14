«Никакого оправдания!» — Захарова о теракте в Сиднее

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 50 0

Дипломатические представительства России в Австралии проверяют сведения о возможных пострадавших соотечественниках.

Фото: EPA/ТАСС

Захарова назвала теракт в Сиднее чудовищной трагедией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала стрельбу на сиднейском пляже во время мероприятий, приуроченных к празднику Ханука, как чудовищную трагедию и террористический акт. В комментарии 5-tv.ru она подчеркнула, что насилие против мирных граждан не может иметь оправданий.

Захарова сообщила, что посольство России в Канберре и генеральное консульство в Сиднее ведут работу по уточнению информации о возможном присутствии граждан РФ среди погибших и раненых.

«Терроризму не может быть никакого оправдания!» — добавила она.

Стрельба произошла 14 декабря в районе пляжа Бонди, где проходило мероприятие, посвященное еврейскому религиозному празднику Ханука. Вооруженные люди открыли огонь по участникам праздника.

В результате нападения погибли 12 человек, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. По информации австралийских СМИ, один из нападавших был ликвидирован на месте, второй был ранен, ему оказали медицинскую помощь и задержали, третий предполагаемый участник атаки сдался полиции добровольно.

