Две ближневосточные страны выиграли от блокады Ормузского пролива

Bloomberg: доходы Саудовской Аравии выросли после блокады Ормузского пролива

Блокировка Ормузского пролива изменила структуру нефтяных доходов стран Персидского залива. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Goldman Sachs, Саудовская Аравия и Оман усилили позиции, тогда как ОАЭ и ряд других экспортеров столкнулись со снижением доходов.

Саудовская Аравия перенаправила значительную часть поставок по трубопроводу к Красному морю и компенсировала потери за счет роста цен. В результате недельные нефтяные доходы страны выросли примерно на 10 процентов по сравнению с уровнем до войны в Иране.

ОАЭ, напротив, потеряли около четверти доходов: альтернативные маршруты не смогли перекрыть потери из-за ограничения прохода через пролив. Оман увеличил нефтяные поступления на 80 процентов, поскольку его экспортные мощности расположены вне зоны пролива.

Сильнее всего пострадали Кувейт, Катар, Бахрейн и Ирак из-за отсутствия обходных маршрутов. Они теряют около 700 миллионов долларов в день. За два месяца совокупные потери могут достичь 80 миллиардов долларов.

Ранее ОАЭ приняли решение покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейль аль-Мазруи заявил, что этот шаг стал результатом тщательного анализа национальной стратегии в нефтегазовой сфере и смежных отраслях. По его словам, речь идет о суверенном решении, основанном на долгосрочном экономическом и стратегическом видении развития государства.

