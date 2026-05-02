Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Давид Андриясов
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 2 мая — новости

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Атака беспилотников на Москву

Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Москве. Об этом 2 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в мессенджере МАКС.

Ранее 5-tv.ru писал о трех детях, получивших ранения при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на границе Херсонской и Запорожской областей. 

В среду, 29 апреля, в Белгородской области в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка в Шебекинском округе погибли три человека, еще восемь получили ранения.  

За два дня до этого боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В результате погиб один человек.  

В тот же день стало известно, что бронепленка, которой были оклеены окна городской больницы № 1 в Севастополе, спасла жизнь одному из пациентов. Он получил легкое ранение, хотя в ином случае мог пострадать гораздо серьезнее. 

