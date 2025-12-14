Джон Сина проиграл в прощальном поединке на турнире WWE

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Американский рестлер и актер завершил выступления после более чем двух десятилетий карьеры.

Сина уступил Гюнтеру в прощальном поединке на турнире WWE

Фото: www.globallookpress.com/Yamak Perea

Рестлер и актер Джон Сина потерпел поражение от австрийца Вальтера Хана, более известного как Гюнтер, в своем последнем матче в карьере, который состоялся на турнире промоушена WWE в Вашингтоне.

Поединок стал финальным для спортсмена в организации, с которой он сотрудничал с 2001 года.

После объявления результата зрители освистали победителя встречи. Сам Сина по окончании боя несколько раз поклонился к публике, чтобы пообщаться с фанатами, затем оставил на ринге кроссовки и напульсники и покинул арену.

Джону Сине — 48 лет. О намерении завершить карьеру Сина сообщил еще в июле прошлого года. За время выступлений в WWE он завоевал рекордные 17 титулов чемпиона мира.

В последние годы спортсмен активно совмещал рестлинг с работой в кино. Он снялся в фильмах франшизы «Форсаж» (девятая и десятая части), «Отряд самоубийц», «Бамблби», «Барби», а также в сериале «Медведь». Кроме того, Сина является рекордсменом фонда Make-A-Wish по числу исполненных желаний тяжелобольных детей — более 650 с 2002 года.

