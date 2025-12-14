«Буратино» вошел в рейтинг самых ожидаемых кинорелизов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Проект Игоря Волошина возглавил список картин с объявленной датой проката.

Экранизация «Буратино» вошла в число самых ожидаемых релизов

Фото: НМГ «Кинопрокат»

Сказка режиссера Игоря Волошина «Буратино» заняла вторую позицию в общем рейтинге самых ожидаемых проектов на портале «Кинопоиск» и стала лидером среди фильмов, у которых уже определена дата выхода.

В списки «Буду смотреть» картину добавили более 224 тысяч пользователей сервиса.

Фото: НМГ «Кинопрокат»

Выход фильма запланирован на 1 января 2026 года. Премьера приурочена к полувековому юбилею телефильма «Приключения Буратино», который впервые вышел на экраны в 1975 году.

Образ главного героя в новой версии будет создан с использованием технологии захвата движения, а его воплощением стала актриса Виталия Корниенко.

Фото: НМГ «Кинопрокат»

Роль папы Карло исполнил Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, а Пьеро — Степан Белозеров. В актерский состав также вошли Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Александр Петров и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

В фильме прозвучит музыка народного артиста России Алексея Рыбникова, написанная им для оригинального телефильма. Производством картины занимались кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio совместно с Национальной Медиа Группой, Первым каналом, Плюс Студией и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Прокатчиком ленты выступит «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака


