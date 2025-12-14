Число погибших в результате теракта в Сиднее возросло до 16 человек

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 11 0

Ранее министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк сообщил, что среди жертв нападения был один ребенок.

Сколько человек погибло в теракте в Сиднее

Фото: Reuters/Izhar Khan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число погибших в результате теракта на пляже в Сиднее возросло до 16 человек. Об этом, ссылаясь на данные министра здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райана Парка, сообщило BBC.

Ранее Парк заявил, что в результате стрельбы на пляже погиб один ребенок. Он скончался в детской больнице Сиднея, расположенной в Рэндвике.

О стрельбе в районе пляжа Бонди стало известно 14 декабря. Там проходили мероприятия по случаю первого дня празднования еврейского праздника Ханука. Вооруженные люди открыли по празднующим огонь, в результате чего ранения получили десятки человек.

Одного из нападавших ликвидировали на месте. Еще один получил ранения, после чего ему оказали медицинскую помощь. Третий нападавший добровольно сдался полицейским.

Кроме того, комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мол Ланьон во время пресс-конференции сообщил, что нападение на людей на пляже в Сиднее является террористическим актом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что гражданка России получила ранение во время теракта в Сиднее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:25
«Виртуозность и искрометный юмор»: Левон Оганезов умер на 85-м году жизни
23:09
Число погибших в результате теракта в Сиднее возросло до 16 человек
23:01
Высокий экспортный потенциал: Индия определила до 300 видов товаров для торговли с Россией
22:38
В Пермском крае ведутся поиски пропавшей группы туристов из 13 человек
22:19
«Постарела»: Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка
22:00
Зеленский откажется от членства в НАТО при одном условии

Сейчас читают

«Постарела»: Тодоренко призналась в усталости после рождения третьего ребенка
«Даже мат не слышал»: сосед рассказал о семье мужчины, ударившего дочь в Химках
Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026