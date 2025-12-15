Прощание с Левоном Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке

Панихида по народному артисту России, пианисту и композитору Левону Оганезову состоится в Нью-Йорке утром 16 декабря по местному времени. Похоронят выдающегося музыканта также в США, в 50 километрах к северу от города, в местечке Вальхалла. Об этом сообщили на его официальной странице в социальной сети Facebook*.

«Панихида. Дата: вторник, 16 декабря 2025 года. Время: 11:00 (19:00 мск. — Прим. Ред.). Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк 10601; Похороны и погребение: Место: кладбище Кенсико, 273 Лейквью авеню, Вальхалла, Нью-Йорк 10595», — отмечается в сообщении.

Левон Оганезов скончался 13 декабря 2025 года от продолжительной болезни. Ему было 84 года.

Артист известен выдающейся музыкальной карьерой: он работал аккомпаниатором с такими звездами советской и российской эстрады, как Владимир Винокур, Иосиф Кобзон и Андрей Миронов.

Также он снимался в кино и работал на телевидении. В 1990-е и 2000-е годы он выступал ведущим или участником таких известных телепрограмм, как «Суета вокруг рояля», «Белый попугай» и «Жизнь прекрасна».

* — принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ