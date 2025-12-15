Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

46 0

Для ударов применили высокоточные снаряды «Краснополь-М2».

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» высокоточным снарядом «Краснополь-М2» уничтожил пункт управления беспилотников формирований ВСУ в районе Димитрова в ДНР.

В ходе разведки дроноводы зафиксировали район запуска беспилотников ВСУ и передали координаты артиллеристам. Те подготовили орудие, запрограммировали снаряд и произвели выстрел. Для наведения использовали лазерную подсветку с беспилотника «Орлан».

Точным попаданием корректируемого боеприпаса пункт управления дронами ВСУ уничтожили. В результате удара удалось ликвидировать также живую силу, средства связи и контроля, а также находившиеся на месте беспилотные летательные аппараты украинских боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
