Россия против сборной мира: как прошел турнир Лиги боевого самбо

А вот российские самбисты уже получили право выступать в международных соревнованиях под нашим флагом и гимном. Оно вступит в силу уже 1 января.

Пока же спортсмены бьются за честь страны в нейтральном статусе, но это не мешает им добиваться громких побед на самых престижных турнирах. Один из них, в рамках Лиги боевого самбо, завершился в Москве. На ковер, кроме россиян, вышли спортсмены из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и даже Камеруна. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Жесткие броски, плотный обмен ударами и максимальная концентрация. Все решается здесь и сейчас. Один неверный шаг, и соперник уже празднует победу.

Российским бойцам в красных самбовках противостоит сборная мира в синих из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и даже Камеруна.

Турнир Лиги боевого самбо объединил спортсменов, уже заявивших о себе на мировой арене. На центральном ковре они проведут семь ярких титульных поединков — каждый в своей весовой категории.

Начало у борцов из России складывается непросто. В первом поединке решением судей победу отдали представителю Казахстана. Второй бой в упорной борьбе забрал спортсмен из Таджикистана. Цена этой победы понятна без слов.

«Это благодаря маме и братьям, которые подготовили меня к этому бою», — поделился Бехруз Халимов, победитель в весовой категории до 64 кг.

По регламенту поединки в соревновании идут три раунда, каждый — по три минуты. Рустаму Талдиеву из Петербурга хватило всего 63 секунды. Он досрочно одержал победу благодаря удушающему приему уже в первом раунде.

«Да, схватка прошла очень быстро, но трудились, готовились очень долго. На протяжении многих лет этим занимаемся», — рассказал Рустам Талдиев, победитель в весовой категории до 71 кг.

Турнир стал профессиональной площадкой для сильнейших и точкой роста для будущих чемпионов, где один из ключевых элементов — уважение к сопернику. Эльдар Долозин из Читы нокаутировал соперника, но, прежде чем радоваться победе, борец сдержанно выжидал вердикта врачей.

«Когда происходят такие моменты — да, это красиво для зрителей, но я, как спортсмен, и как человек, который когда-то тоже был в нокауте, понимаю, насколько сложно это и тяжело. В первую очередь хочу пожелать здоровья своему сопернику», — сказал Эльдар Долозин, победитель в весовой категории до 64 кг.

Эффектные поединки задали высокий темп вечеру. Трибуны то и дело взрывались поддержкой борцов из родной страны. Есть и особые болельщики.

«Первый раз мой сын на моих боях. И знаете, у меня не было права на ошибку. Я должен был сегодня выигрывать», — рассказал Магомед Магомедов, победитель в весовой категории до 98 кг.

Самбо учит использовать силу с умом, контролировать себя и действовать ответственно. Выступления этого вечера стали отличным примером для начинающих спортсменов.

«В первую очередь нас выводили дети, подрастающее поколение. И они, глядя на нас, я думаю, замотивируются и будут заниматься правильными вещами», — считает Николай Родин, победитель в весовой категории до 88 кг.

В завершающем поединке сошлись самые крупные представители соревнований. Россиянин против камерунца. Контраст, который еще раз подчеркивает международный статус соревнований.

«Мой тренер сказала мне: делай то, делай это, оставайся сконцентрированным, в любой момент просто двигайся как гимнаст. Это сработало. Я выиграл», — рассказал Сейду Нджи Мулю, победитель в весовой категории свыше 98 кг.

Этот турнир Лиги боевого самбо — юбилейный. За пять лет существования он зарекомендовал себя как один из самых ярких и принципиальных проектов боевого самбо в мире. И все это — в условиях спортивных санкций для нашей страны.

«Мы решили, что наши спортсмены не должны страдать. Мы для них сделали специальную профессиональную Лигу боевого самбо, где ребята могут за счет своего мастерства и уровень повысить, и, конечно, еще дополнительно заработать призовые», — рассказал Сергей Елисеев, президент Всероссийской федерации самбо.

В начале декабря стало известно, что теперь российские спортсмены будут выступать в международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном. И это еще одна победа отечественного самбо.

