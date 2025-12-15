При продаже квартиры Лариса Долина просила оставить ей пианино и стул

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

Певица самостоятельно обсуждала условия сделки и вела себя осознанно.

Как Лариса Долина продавала квартиру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народная артистка РФ Лариса Долина, продавшая квартиру под влиянием мошенников, во время оформления сделки просила оставить ей пианино и стул к нему. Об этом 15 декабря сообщила адвокат покупательницы недвижимости Полины Лурье Светлана Свириденко.

«Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам адвоката, подобные действия артистки свидетельствовали о ее разумном и осознанном поведении в процессе заключения сделки. Свириденко подчеркнула, что на тот момент у стороны покупательницы не возникало сомнений в адекватности и вменяемости Долиной.

Скандал вокруг квартиры народной артистки разгорелся после того, как недвижимость была продана, а затем через суд возвращена в собственность певицы. Ранее Светлана Свириденко заявляла, что в момент подписания договора не существовало оснований сомневаться в дееспособности Долиной.

В тот же день стало известно, что сама артистка в иске к Полине Лурье указала на якобы отсутствие должной осмотрительности со стороны покупательницы при заключении сделки. По мнению Долиной, Лурье должна была усомниться в обстоятельствах продажи квартиры.

Полина Лурье отказалась от предложения певицы о заключении мирового соглашения по делу о мошенничестве, назвав его неприемлемым. Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ рассмотрит спор о квартире Ларисы Долиной 16 декабря. Материалы гражданского дела уже переданы судье Верховного суда для дальнейшего разбирательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
При продаже квартиры Лариса Долина просила оставить ей пианино и стул
8:20
Гость из другой эпохи: что астрономы узнали о комете 3I/ATLAS
8:13
На стороне США: главком НАТО Гринкевич присутствовал на переговорах по Украине
7:55
Спецслужбы Украины начали вербовать российских школьников в ботах знакомств
7:50
Зарезаны в собственном доме: режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми
7:43
Ледяное цунами заметили на реке Турка, впадающей в Байкал

Сейчас читают

Зарезаны в собственном доме: режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми
Как мальчик из Перово покорил весь мир: жизнь и творчество Левона Оганезова
Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026