Гость из другой эпохи: что астрономы узнали о комете 3I/ATLAS

ИКИ РАН: комета-корабль 3I/ATLAS пройдет точку минимального сближения с Землей

Межзвездная странница 3I/ATLAS остается в центре внимания не только специалистов, но и любителей астрономии по всему миру. Уже 19 декабря она пройдет точку минимального сближения с Землей. Это произойдет на расстоянии около 269 миллионов километров.

Как отмечают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, за оставшиеся дни комете предстоит сократить дистанцию до нашей планеты примерно на один процент. По космическим меркам объект, который успел получить неофициальное прозвище «комета-корабль», уже находится сравнительно близко. После этого «визита» к Земле 3I/ATLAS начнет быстро удаляться и весной следующего года встретится с Юпитером.

Можно ли увидеть комету с Земли

Наблюдать комету невооруженным глазом не получится. Специалисты поясняют, что для фиксации хотя бы ядра — слабой, слегка размытой точки, похожей на звезду, — необходимы телескопы с апертурой не менее 120 миллиметров и опыт работы с ними. Что касается снимков хвоста, которые время от времени появляются в социальных сетях, ученые подчеркивают: такие изображения требуют съемки сотен кадров с последующим объединением и сложной компьютерной обработкой.

Причем степень этой обработки настолько велика, что в ряде случаев у специалистов возникают сомнения в достоверности конечного результата. По этой причине бинокли и любительские телескопы в данном случае окажутся бесполезны.

Новые наблюдения и спектральный анализ

Тем временем международная группа астрономов представила свежие данные детальных наблюдений за кометой 3I/ATLAS. Исследование проводилось с использованием спектрографа SNIFS на 2,2-метровом телескопе Гавайского университета в течение двух месяцев после открытия объекта.

Комета была обнаружена 1 июля 2025 года и стала третьим известным межзвездным объектом, посетившим Солнечную систему, после Оумуамуа и кометы Борисова. Обнаружение было сделано системой предупреждения об астероидной опасности ATLAS, а уже первые данные указали на ее необычные свойства.

Ученые получили серию из девяти спектров, охватывающих диапазон от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного излучения. Анализ показал, что цвет кометы оставался стабильно красным на протяжении всего периода наблюдений, что свидетельствует о пылевой природе ее комы. При этом спектральный наклон, характеризующий степень «покраснения», оказался в среднем выше, чем у двух предыдущих межзвездных гостей — Оумуамуа и Борисова.

Признаки активности и уникальные особенности

В спектрах отчетливо зафиксированы признаки кометной активности, включая линии излучения циана и нейтрального никеля. По мере приближения 3I/ATLAS к Солнцу интенсивность образования циана возрастала, что соответствует результатам других исследований. Также специалисты отмечают слабые указания на возможное присутствие линий железа.

Одним из ключевых открытий стало то, что спектр кометы демонстрирует перелом на красных длинах волн: в синей части спектра наклон оказался очень крутым, тогда как в инфракрасной области он почти выравнивается. Подобное поведение нетипично для комет и может указывать на уникальный состав вещества или необычные размеры пылевых частиц в ее коме.

Возраст межзвездной странницы

Кроме того, ученые выдвигают предположение, что 3I/ATLAS может быть старше своих межзвездных «собратьев». На это указывают как ее более высокая скорость, так и выраженный красный цвет. Не исключается, что такая «краснота» стала результатом длительного воздействия космического излучения на протяжении миллиардов лет странствий в межзвездном пространстве.

